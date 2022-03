Kraaijveld doorbreekt de Belgische hegemonie in zwemloopcircuit

Lambrecht had voor de 1000 meter zwemmen 11 minuten en 36 seconden nodig, waar Kraaijeveld 51 seconden meer nodig had. Op het winderige hardloopparkoers over twee ronden van 5 km sloeg Kraaijveld toe en liep met zijn eindtijd van 45 minuten en 10 seconden ruim drie minuten uit op Lambrecht, die die de eerste Zeeuw Sander d’Hondt voor bleef. Marleen Roesel (Breda) pakte haar tweede zege in het circuit en bleef in 54:11 de tweede Zeeuwse man, Gert van der Vinden, een half minuutje voor.

De 500 meter - en 5 km zwemmen bij mannen werd een dubbele Belgische zege. Steven Eyckmans (Ekeren) bleef in 24:26 zijn landgenoot Tom Hellemans een minuutje voor. Stijn Koole (Zoutelande) noteerde de snelste zwemtijd van 6:45 op de 500 meter zwemmen waar hij zijn vader Niels 2 seconden voor bleef. In de uitslag pakte Stijn de derde plaats in een eindtijd van 27:12 voor Rens de Ridder (Arnemuiden), Tim Manders en Niels Koole. De Belgische Debora Druon won bij de vrouwen in 29:38 en hield zo de Belgische eer hoog. Selena Pool (Vlissingen) en Hilde Koole (Zoutelande) )maakten het erepodium vol op de korte afstand. De volgende zwemloop in het circuit is op 2 april in Hulst.