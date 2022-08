Koulibaly maakt met geweldige volley eerste voor Chelsea

Victor Lafay bezorgt Cofidis nieuw feestje en zet Arctic Race of Norway naar zijn hand

Victor Lafay heeft de derde etappe van de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis was de sterkste op de slotklim naar Skallstuggu en nam de leiderstrui over van zijn land- en ploeggenoot Axel Zingle.

13 augustus