Koptelefoon tegen gejoel lost niks op voor Gerwyn Price: ‘Hij maakt het niet makkelijker voor zichzelf’

Keu­zestress bij Zeeuws Topsportga­la: viertal in race voor titel ‘Sportvrouw van het jaar’

Net zoals het bij de landelijke sportverkiezingen moeilijk was om bij de vrouwen tot slechts drie nominaties te komen, was dat eerder deze week in Zeeland ook zo. De jury van het Zeeuws Topsportgala (6 februari 2023) besloot daarom om voor een viertal te kiezen.

31 december