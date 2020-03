Kopman Haase mag weer met Oranje op pad: ‘Vond het oude concept mooier’

DaviscupRobin Haase gaat morgen en zaterdag al voor de zesde keer op een rij een Daviscupwedstrijd buiten de Nederlandse landsgrenzen spelen. In Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan, hoopt de kopman van Oranje zich met de Nederlandse tennissers wederom te kwalificeren voor de Daviscup Finals in Madrid.

Haase (32) is met het Daviscup-team al op veel plekken geweest en heeft in zijn eigen loopbaan alle uithoeken van de wereld gezien, toch is ook Nur-Sultan nieuw voor hem. ,,Alles ziet er heel nieuw uit en het valt vooral op dat er heel veel hijskranen staan en er veel in aanbouw is”, zegt Haase vanuit de Kazachse hoofdstad.

In 2017 kon Haase voor het laatst ‘thuisblijven’ voor een ontmoeting in de Daviscup. ,,Ondanks dat de Daviscup Finals erg goed geregeld was, het er gelikt uitzag en we een mooie week hebben gehad, blijf ik erbij dat ik het oude concept mooier vond”, aldus de nummer 1 van Nederland, die na de ontmoeting in Kazachstan blijft voor een challengertoernooi in dezelfde stad.

,,Ik mis de uit- en thuiswedstrijden, het spelen om vijf sets. Laatst was ik een dagje bij de Fed Cup in Den Haag en dat was echt een Oranje-feestje. Dat is een heel andere beleving.” De Daviscup besloot het spelen van vijfsetters af te schaffen en besloot een nieuw toernooi met achttien landen op één locatie in het leven te roepen.

Dat toernooi, in november in Madrid, is de inzet. Maar Kazachstan-uit, dat is geen gemakkelijke opgave. ,,Je denkt bij Kazachstan niet meteen aan een goed tennisland. Maar dit is gewoon een heel pittige loting. Met Michail Koekoesjkin hebben ze een speler met een ongekende staat van dienst in de Daviscup.”

Volledig scherm Robin Haase. © ANP

Goede cijfers

Ook Haase heeft goede cijfers behaald in de Daviscup: 29 overwinningen in het enkelspel tegenover 14 nederlagen. Vorig jaar won hij op de Finals van Dan Evans en Alexander Boeblik, respectievelijk de nummer 28 en 51 van de wereld. ,,Ik heb mijn hele carrière goed gepresteerd in de Daviscup, maar het is niet dat ik voor heel veel verrassingen heb gezorgd zoals Raemon Sluiter, die eens van Juan Carlos Ferrero wist te winnen. Maar op mijn ‘record’ ben ik trots.”