Koolhof verliest openingspartij in Rotterdam

Angelique Verstrate wint met hoog niveau en klein verschil

9 februari NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Amazone Angelique Verstrate was zaterdag, in de selectiewedstrijd voor de De Kroo’s Dressuur Cup in Nieuw- en Sint Joosland, spekkoper. Zij stuurde in L2 de ruin Kirrhi Taoga naar de overwinning. In M1 toonde ze zich met de Desperado-zoon Jesperado de beste. De Wolphaartsdijkse verzekerde zich daarmee met beide paarden van deelname aan de finale op 14 maart.