Koolhof op US Open naar kwartfinale dubbelspel

Koolhof en Mektic zijn in New York als achtste geplaatst. Er zijn in verband met het coronavirus slechts 32 koppels toegelaten, de helft van wat gangbaar is. In de kwartfinale nemen Koolhof en Mektic het op tegen het Australische duo John Peers/Michael Venus of het Belgische koppel Sander Gille/Joran Vliegen.