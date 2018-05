Koolhof naar finale Estoril

Koolhof en Sitak haalden eerder dit seizoen al de finale in New York en São Paulo, maar steeds stapten ze als verliezers van de baan. De Nederlander en Nieuw-Zeelander schreven tussendoor wel de challenger in Alicante op hun naam.

Koolhof heeft drie ATP-titels op zak, allemaal behaald met Matwé Middelkoop aan zijn zijde. Ze wonnen in 2016 in Kitzbühel en Sofia, vorig jaar pakten ze de titel in Sydney. Koolhof verloor sindsdien met Sitak vier finales op het hoogste niveau.