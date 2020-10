Koolhof naar derde ronde in dubbelspel

Het vertrouwen spat er vanaf bij topscorer Thomas van Dijke

15:08 WEMELDINGE - Zes punten, vijf doelpunten en een plek in de topscorerslijst. Je zou gerust kunnen stellen dat Thomas van Dijke een prima start van de competitie kent. Maar wie denkt dat de pas 17-jarige spits daar al genoegen mee neemt, zit er aardig naast. Want aan ambitie en vooral vertrouwen geen gebrek in Wemeldinge. ,,Kampioen worden en ergens topscorer zijn. Ik weet niet op welke lijst, maar minimaal van de vierde klasse.’’