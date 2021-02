Koolhof moeiteloos verder, Haase al klaar in Melbourne

Oefeninter­land Leeuwinnen met België verplaatst naar Brussel

10:43 De Nederlandse voetbalsters oefenen volgende week niet in Leuven tegen België, maar in Brussel. De Belgische bond heeft de oefeninterland verplaatst naar het Koning Boudewijn-stadion, omdat het veld in Leuven vanwege het winterweer “niet in optimale staat” verkeert. Het duel tussen de ‘Red Flames’ en de ‘Leeuwinnen’ begint op donderdag 18 februari om 20.00 uur.