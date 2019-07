Koolhof met Peschke naar halve finales gemengd dubbelspel

video Peter Sagan juicht zeven jaar later weer als 'The Hulk’

10 juli Peter Sagan heeft zijn ritzege binnen in de Tour de France! De Slowaak won de sprint van een uitgedund peloton na een heuveletappe over ruim 175 kilometer met vier beklimmingen in Colmar. Wout van Aert eindigde als tweede, Matteo Trentin als derde. Julian Alaphilippe blijft leider in het klassement.