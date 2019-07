Koolhof kansloos in kwartfinales dubbelspel

Kloetinge levert zeven spelers aan selectie van Jong Zeeland

13:00 VLISSINGEN – Met zeven voetballers is Kloetinge de hofleverancier voor de selectie van Jong Zeeland. Dit team speelt op zaterdag 27 juli een oefenwedstrijd tegen Jong Sparta, dat uitkomt in de tweede divisie. De aftrap van het duel is om 17.00 uur in Burgh-Haamstede gespeeld.