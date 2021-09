Koolhof en Rojer winnen in New York bij hereniging

Goes-trai­ner Kevin Hollander moet schuiven in zijn verdedi­ging, net nu die goed staat

13:37 GOES - De voetballers van Goes hopen zaterdag in en tegen Staphorst de eerste overwinning van het seizoen te bewerkstelligen. Vorig jaar ging de derdedivisionist nog met 1-3 onderuit in Overijssel. ,,We kregen destijds drie kopgoals tegen’’, herinnert trainer Kevin Hollander zich.