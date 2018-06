Koolhof door op Queens na zege op Djokovic en Wawrinka

Goes: overstap naar zaterdag­voet­bal komt te vroeg

20:07 GOES - In de wandelgangen werd er de voorbije weken vaak over gesproken: speelt Goes aankomend seizoen op zaterdag of zondag. Het bestuur van de kersverse derdedivisionist hakte de knoop door. De Goesenaren komen volgend seizoen ‘gewoon’ uit in derde divisie van het zondagvoetbal. ,,Het is te kort dag om te switchen”, stelt bestuurslid Frank de Bie.