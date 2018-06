Koolhof dicht bij stunt in dubbel

LIVE: Goes houdt stand, Philippine kantelt duel

15:57 VLISSINGEN - Goes had een snelle voorsprong te pakken tegen Silvolde. Daniël Wissel schiet zijn ploeg al na een paar minuten op 1-0. Goes zit dus op rozen na de eerdere 1-2-overwinning in Silvolde. Ook toen scoorde het snel. Zowel voor als na rust had de ploeg maar een paar minuten nodig om het net te vinden. Van een 3-2-achterstand is Philippine door goals van Roland van de Wege en Robin Praet op een 3-4-voorsprong gekomen. De thuisploeg moet bovendien verder met tien man na een rode kaart (2x geel).