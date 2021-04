Koolhof bereikt finale dubbelspel bij ATP-toernooi in München

Guitho de Wolff mist het EK én de trampoline: ‘Jammer dat je niet kunt doen waar je goed in bent’

29 april ROTTERDAM - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 17: trampolinespringer Guitho de Wolff.