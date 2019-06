Konta slaat Stephens uit het toernooi

Konta won voor dit toernooi nooit eerder een partij op Roland Garros. Al twee keer eerder stond Konta in de halve finales van een grand slam: in 2016 op de Australian Open, in 2018 op Wimbledon. Op de laatste zes majors kwam ze niet voorbij de tweede ronde.



Stephens, getraind door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor vorig jaar in de finale van Simona Halep, die dit jaar ook nog in het toernooi zit.



In de halve finale treft Konta de winnares van de partij tussen Marketa Vondrousova en Petra Martic. De 28-jarige Konta is de eerste Britse die de laatste vier haalt op Roland Garros sinds Jo Durie in 1983.