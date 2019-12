‘Koningin’ Fallon opent vele deuren

Vlissingen bezorgt RCS derde finalever­lies op rij in Goes

26 december GOES - Vlissingen en RCS maakten hun favorietenrol donderdag waar bij het kerstzaalvoetbaltoernooi van ’s-Heer Arendskerke. In het Omnium in Goes marcheerden beide clubs zonder veel problemen naar de finale. Daarin toonde Vlissingen zich de beste (4-1).