Koeman en Klaassen treffen Spurs op Goodison Park

8 september VLISSINGEN - In het laatste oefenduel voor de competitiestart moest John Karelse bij Vlissingen schrapen om elf spelers op de been te krijgen. ,,Ik had er daarom best een hard hoofd in tegen Halsteren’’, erkent hij. ,,Maar de 1-0-zege was een goede opsteker. Donderdag stond ik zelfs met 21 man op de training.’’