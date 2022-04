Kloetinge stelt sluiproute naar hoofdklasse veilig, Terneuzense Boys onderuit

Kloetinge mocht zich opmaken voor een thuiswedstrijd in Heinenoord, tegen Heinenoord. U leest het goed; Kloetinge speelde op papier een thuiswedstrijd, maar in werkelijkheid een uitduel. Dit omdat het veld van Heinenoord op de tweede speeldag nog niet speelklaar was. De wedstrijden werden daarom omgedraaid en Kloetinge speelde daardoor eerder dit seizoen al op eigen veld tegen Heinenoord (1-1).

In de eerste helft wist Kloetinge een paar kansjes te genereren, maar een score bleef uit. Kloetinge bleef daarmee op een wankelend gelijkspel staan. Gelukkig was daar weer doelpuntenmachine Dano Lourens, die in minuut 70 prima binnenkopte. Vijf minuten later was het invaller Rico van Nielen die van een meter of vijfentwintig de bal in de kruising jaste.