Klimaatdemonstranten verstoren partij Wimbledon met puzzelstukjes en confetti

Toen Dimitrov wilde serveren in de tweede game van de tweede set, renden twee demonstranten de baan op en gooiden oranje confetti en vele puzzelstukjes op het gras. Een van de demonstranten bleef vervolgens met een Just Stop Oil-shirt op de baan zitten. Beveiligers namen hem mee en de aanwezige ballenjongens en -meisjes peuterden de confetti van de baan.

In een verklaring zei Just Stop Oil: ,,We kunnen het niet aan de volgende generatie overlaten om de stukken (van de puzzel, red.) op te rapen.” De demonstrant die op de baan bleef zitten, een 66-jarige man uit Manchester, zei het volgende: ,,Ik ben hier voor mijn kleinkinderen en alle anderen. Ik ben niet bereid om onze politici alles kapot te laten maken en de volgende generatie de boel op te laten rapen.”

Volledig scherm Eén van de demonstranten bleef op de baan zitten. © AP

De veiligheidsmaatregelen bij het prestigieuze tennistoernooi waren deze week al aangescherpt, omdat de organisatoren rekening hielden met acties van klimaatactivisten. Tim Henman, voormalig speler en nu bestuurslid bij de All England Lawn and Tennis Club, baalt van de actie: ,,Je bereidt je zo goed mogelijk voor, maar we hebben de uitdaging van achttien velden en duizenden toeschouwers. Het is frustrerend. We hebben al genoeg verstoringen gehad door het weer.”

Na een tijdje kon de partij tussen Grigor Dimitrov en Sho Shimabukuro worden hervat, al werd deze later weer onderbroken vanwege de regen. Baan 18 is een historische baan op Wimbledon. De Amerikaan John Isner en Nicolas Mahut uit Frankrijk speelden er in 2010 de langste tenniswedstrijd ooit. Na ruim 11 uur werd het 70-68 in de vijfde set.

Klimaatactivisten van Just Stop Oil lieten zich eerder ook zien bij een belangrijke cricketwedstrijd, een rugbyduel en het WK snooker in Sheffield. Bij het laatste evenement strooiden ze oranje poeder over de snookertafel.

Just Stop Oil is een milieuactivistengroep die door middel van burgerlijk verzet, vandalisme en acties hoopt te bewerkstelligen dat de Britse regering de productie van fossiele brandstoffen stopzet. Het logo van de groep is oranje.

