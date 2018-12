Klaassen mag bij Werder even geen handen schudden

Monique Verschuure: Ik sta juist bekend om mijn sportieve gedrag

20:31 GOES - Atlete Monique Verschuure is ziek van de veronderstelling dat zij onsportief gedrag zou hebben vertoond tijdens en na de Inkelcross van zaterdag. Anjolie Engels, voorzitter van de Vereniging Zeeland Atletiek en trainster van Monica Sanderse, stelde eerder in deze krant dat er een voorgeschiedenis was tussen de twee hardloopsters en dat de situatie in Kruiningen was geëscaleerd. ,,Dat is gewoon verzonnen, het is op niks gebaseerd. En ik heb zaterdag ook helemaal niets misdaan.”