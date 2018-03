King wil driesetters bij de mannen: 'Ik denk dat een vijfsetter te veel voor ze is'

'Nu merk ik dat er meer ogen op mij gericht zijn'

12:45 Patrick Roest werd vorig jaar verrassend tweede achter Sven Kramer tijdens het WK Allround in Noorse Hamar. Na twee olympische medailles in Pyeongchang is de 22-jarige Lekkerkerker is gemotiveerder dan ooit, maar voelt ook meer druk.