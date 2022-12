Kim Huybrechts stuurt wereldkampioen Peter Wright naar huis en staat voor Belgisch onderonsje

Met video'sPeter Wright zal zijn wereldtitel darts na de jaarwisseling hoe dan ook niet met succes gaan verdedigen. De Schotse nummer 2 van de wereld overtuigde niet en werd verslagen door Kim Huybrechts: 1-4. The Hurricane mag zich zodoende gaan opmaken voor een heuse Belgische derby, want bij de laatste 16 wacht nu Dimitri van den Bergh.

De avondsessie van dag 10 op het WK darts was er op voorhand een vol krakers, maar kreeg voor de Nederlandse dartfan een teleurstellend verloop. In de partij waar op voorhand zo naar werd uitgekeken, lukte het Raymond van Barneveld niet om de kansen die hij wel degelijk kreeg te pakken tegen nummer 1 van de wereld Gerwyn Price: 4-0 voor de wereldkampioen van twee jaar geleden. Na afloop zat Barney er zo doorheen dat hij besloot niet met de pers te praten.

Als slotstuk van de avond kregen we nog een Schots-Belgisch onderonsje. Kim Huybrechts rook voorafgaand aan zijn derderondepartij tegen Peter Wright zijn kans. De Schot is dan wel de regerend wereldkampioen zijn, maar daar waren de resultaten van Snakebite in 2022 niet naar. Bovendien waren er bij Wright in aanloop naar dit WK zorgen om de gezondheid van zijn vrouw (en kapster) Joanne, waardoor het nog maar de vraag was of hij wel helemaal gefocust was. Twaalf dagen zaten er tussen zijn partij in de eerste ronde en die van vanavond tegen de Belg.

Wright haalt zijn niveau niet

Eerder dit jaar veegde The Hurricane al eens de vloer aan met Wright door hem op een Players Championship met 6-0 te verslaan, maar zo gemakkelijk ging het vanavond vanzelfsprekend niet. Huybrechts miste in de openingsfase de scherpte en dat is tegen de wereldkampioen geen goed idee. Daarna kwam de Belg wel beter op gang. Hij plaatste de break, hield zijn eigen leg en gooide vervolgens 100 van het bord: 1-1 in sets. Wright scoorde op dat moment beduidend minder en was zoekende, ook weer met zijn pijlen zoals we dat inmiddels van hem gewend zijn.

In de twee daaropvolgende sets maakte Huybrechts het verschil. Het was niet zo dat hij zelf de sterren van de hemel stond te gooien, helemaal aan het eind waren de gemiddeldes per beurt zo'n beetje identiek, maar Wright miste een paar dure pijlen bij het uitgooien. Zo ging het er steeds meer op lijken dat we afscheid moesten gaan nemen van de wereldkampioen en bij de laatste 16 een heel fraai Belgisch affiche zouden krijgen. Wright kon het tij niet meer keren en verliet snel het podium, waar Huybrechts nog even achterbleef om het feestje te vieren.

Clemens langs Williams in goede partij

De spannendste wedstrijd had het publiek in ‘Ally Pally’ helemaal aan het begin van de avond voorgeschoteld gekregen. Jim Williams en Gabriel Clemens gingen namelijk ‘all the way’. Uiteindelijk werd het de Duitser Clemens die aan het langste eind trok en dus de mogelijke tegenstander van Danny Noppert wordt, mits die morgenmiddag weet af te rekenen met de ongeplaatste maar gevaarlijke Alan Soutar. Mocht The Freeze die partij overleven, weet hij dat hij German Giant hoe dan ook niet mag onderschatten. Met een gemiddelde van 97,55 en een uitgooipercentage van 40,5% had Clemens zijn zaakjes immers zeer goed op orde.

Uitslagen avondsessie 27 december

Derde ronde

• Jim Williams - Gabriel Clemens 3-4

• Gerwyn Price - Raymond van Barneveld 4-0

• Peter Wright - Kim Huybrechts 1-4

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

