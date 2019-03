Kiki Bertens stijgt naar beste positie ooit op WTA-ranking

Goes haalt jonge verdediger van FC Dordrecht

25 maart GOES - Voetballer Ralph de Kok (20) draagt volgend seizoen het shirt van derdedivisionist Goes. De Goesenaar komt over van Jong FC Dordrecht. ,,Ik ga er niet van uit dat een profclub me nog een contract aanbiedt”, stelt De Kok. ,,Al hoop ik natuurlijk van wel.”