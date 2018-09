Kiki Bertens overwint lange reis, regenpauzes en Belinda Bencic

De derde set werd langdurig opgehouden door regenval, waarbij ballenjongens en -meisjes met handdoeken de baan probeerden droog te maken. Bertens had er vandaag - na haar toernooizege van gisteren in Seoul - al een flinke reis erop zitten van Zuid-Korea naar het Chinese Wuhan.



Bertens speelde een uitstekende eerste set en hield in de tweede tot 4-4 gelijke tred. Ze verloor echter op 5-4 haar service, waarna Bencic een beslissende derde set afdwong. Bertens won de partij van Bencic op haar vijfde matchpoint.



Bertens treft in de volgende ronde van het zeer sterk bezette Wuhan Open Anastasia Pavljoechenkova, de nummer 39 van de wereld.



In China moet Bertens de nodige punten verzamelen in de race om plaatsing voor de WTA Finals, het prestigieuze eindtoernooi van het tennisjaar in Singpore. Bertens staat op dit moment negende van de plaatsingslijst, waar een plek bij de eerste acht benodigd is. Haar concurrent voor die plek, Karolina Pliskova, had een bye in de eerste ronde en treft in de volgende ronde de Chinese Qiang Wang.



De gehele wereldtop is vertegenwoordigd op het toernooi in Wuhan. Sloane Stephens en Elise Martens, naaste concurrenten voor Bertens in de strijd om de Finals, zijn al in de eerste ronde uitgeschakeld.