Kiki Bertens ook op PlayStation de beste ‘in Madrid’: ‘Als ik iets doe, wil ik het goed doen’

Ramon Janson zou graag een tijd blessure­vrij blijven

9:37 ZIERIKZEE - In de afgelopen jaren diende Ramon Janson meerdere keren met zwaar blessureleed af te rekenen. Ook tijdens dit – inmiddels afgesloten – seizoen kwam hij nauwelijks in actie. Wanneer ging het mis? En hoe staat de aanvaller van Kloetinge er nu voor? ,,De scheuren in mijn meniscus konden ze niet zien of ze hebben ze gemist’’, zegt de voetballer uit Zierikzee.