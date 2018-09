Kiki Bertens naar hoogste positie ooit op WTA-ranking

De Nederlandse tennisster strandde in de derde ronde van de US Open, maar steeg toch een plaatsje omdat ze in New York vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld en dus geen punten inleverde. Nooit eerder stond Bertens zo hoog.



De lijst wordt aangevoerd door Simona Halep, hoewel de Roemeense al na de eerste ronde uit de US Open verdween. Ook de nummer twee Caroline Wozniacki handhaafde zich, hoewel ze na twee rondes klaar was in New York. De Amerikaanse Sloane Stephens, vorig jaar nog winnares van de US Open, zakte van de derde naar de negende plaats.



De Japanse Naomi Osaka, dit jaar de beste, denderde de top tien binnen: van 12 naar 7. Serena Williams, verliezer in een turbulente finale, steeg tien plaatsen en is nu de nummer 16 van de wereld.