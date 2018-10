Kiki Bertens moet in 'Race to Singapore' nog twee keer winnen

Door Rik Spekenbrink



Twee overwinningen. Dat is wat Kiki Bertens deze week in Moskou nodig heeft om zich te plaatsen voor de WTA Finales, volgende week in Singapore. Na haar relatief vroege uitschakeling in de tweede ronde van het toernooi in Linz, de afgelopen week, en de finaleplaats die haar concurrente Karolina Pliskova noteerde in Tianjin, leek kwalificatie voor het lucratieve eindejaarstoernooi ver weg. Maar Bertens heeft het nog altijd in eigen hand.