Kiki Bertens mist Australian Open na operatie aan achillespees

De Wateringse speelde voor het laatst op Roland Garros. Op het grandslam van Parijs werd ze in de vierde ronde uitgeschakeld. ,,Zoals jullie misschien al wisten liep ik al erg lang met klachten aan mijn achillespees‘’, schreef Bertens op Instagram. ,,Dit belemmerde mij de laatste tijd teveel in trainingen en wedstrijden. De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen was om me te laten opereren. Dit heb ik dan nu ook gedaan. Hierdoor mis ik het begin van 2021 en zal dus niet deelnemen in Australië. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen.”

De Wateringse besloot eerder deze maand na Roland Garros dat ze niet meer in actie zou komen. Ze meldde zich af voor de toernooien van Ostrava en Linz. Haar laatste partij was die in de vierde ronde van het grandslam in Parijs. Ze verloor roemloos van de Italiaanse Martina Trevisan in twee sets: 4-6 4-6.



Bertens speelde dit seizoen slechts zeven toernooien. Ze veroverde voor de uitbraak van het coronavirus in februari haar tiende titel in Sint-Petersburg. Op de Australian Open reikte ze net als in Parijs tot de vierde ronde. Op de US Open kwam ze niet in actie.