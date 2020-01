Kiki Bertens laat Adelaide schieten vanwege blessure

Bouzambou luistert jubileum op met een belangrij­ke treffer

12 januari ALKMAAR - Saïd Bouzambou was zondag belangrijk voor het Nederlands zaalvoetbalteam. De international uit Vlissingen zorgde er in zijn vijftigste interland voor dat Oranje in een oefenduel niet verloor van België. In Alkmaar schoot Bouzambou in de slotfase de gelijkmaker binnen: 3-3.