Kiki Bertens kruipt door het oog van de naald

Door Rik Spekenbrink



Het was een bizarre partij op baan 18. Vol gemiste kansen, plotwendingen, maar zeker ook een paar heerlijke punten. Lange tijd leek het simpelweg niet de dag te worden van Bertens, die wel kansen kreeg tegen Townsend, maar die of niet greep of direct daarna weer verspeelde. Op 3-6 en 5-6 had het ook gewoon afgelopen kunnen zijn. De makkelijke bal die de Amerikaanse op matchpoint kreeg was te maken. Townsend was de hele partij kalm en constant, maar nu miste ze hopeloos. Daarna rekende Bertens, die onlangs in de finale van Rosmalen zelf vijf wedstrijdpunten verspeelde en daarna verloor, snel af met haar opponent.

Ze had een moeizame, wisselvallige eerste set gespeeld. Desondanks had ze ook die niet hoeven verliezen. Op 2-2 miste ze, enigszins onfortuinlijk, een breekpunt. De game daarop werd ze zelf gebroken, nota bene vanaf een 40-0-voorsprong. Bertens kreeg op 3-5 alsnog de kans om de set te redden, maar drie breekpunten op rij waren aan haar niet besteed, al moet gezegd dat Townsend moedig speelde. Met vijf punten op rij won die de eerste set.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kiki Bertens. © AFP

Townsend (23 jaar, nummer 123 van de wereld) is geen standaard tennisster. Ze is linkshandig en zoekt vaak en meestal met succes het net op. Sterker nog: al bij het inspelen sluipt ze direct naar het net. Ze is zwaar gebouwd, maar oogt niet traag op de baan. Ze kwam echter nooit verder dan de derde ronde op een grand slam.

Volledig scherm Kiki Bertens. © AFP

Volledig scherm Kiki Bertens. © AP Tegen Bertens viel voor de Amerikaanse lange tijd alles goed. Meteen in de openingsgame plaatste Townsend een break. Het was voor Bertens moeilijk om in een ritme te komen tegen de onconventionele speelster aan de overkant. Daarnaast miste ze te veel ballen. Maar haar niveau werd in die tweede set wel beter. Ze repareerde de achterstand, kwam terug tot 3-3 en wist met een overheerlijke rally een nieuwe break tegen te voorkomen.



Er kwamen meer emoties bij Bertens, die voelde dat ze de partij aan het kantelen was. Ze won vier games op rij, kwam op 5-3, maar toch bleef het wankel. Het uitserveren van de tweede set ging dan ook mis, ze werd gebroken. En ook de twee setpunten die Bertens vervolgens cadeau kreeg op de opslag van Townsend, verprutste ze.

Maar ze wist een nieuwe vroege uitschakeling in een grand slam ternauwernood te voorkomen.



Ze kreeg op 5-6, na het gemiste wedstrijdpunt van Townsend, een tweede breekpunt en nu was het wel raak. Op wilskracht won ze de tiebreak (7-5, na een 0-2-achterstand) en toen was het verzet van de Amerikaanse goeddeels gebroken. De derde set werd geen moment meer spannend. Uit de lange uithaal (‘Jaaaaaaaaaaaaaa’) van Bertens bleek wel hoe blij en vooral opgelucht ze was dat haar zwakke deel van de partij niet werd afgestraft.



Ze neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen de Tsjechische Barbora Strycova, nummer 54 van de wereld. Het enige onderlinge duel ging voor Bertens in 2016 in Auckland verloren.