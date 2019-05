Kiki Bertens in eerste ronde Roland Garros tegen Pauline Parmentier

Giro Benedetti sprint als een duveltje uit een doosje naar ritwinst, Polanc nieuwe leider

17:48 Césare Benedetti heeft de eerste bergetappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaan van BORA-hansgrohe kwam in de absolute slotfase van de lastige etappe aansluiten bij drie andere leden van een vroege vlucht en legde ze er in een sprint op. Jan Polanc maakte ook deel uit van de omvangrijke kopgroep en is de nieuwe leider.