Kiki Bertens in dienst tennisbond: ‘Wil kennis en ervaring doorgeven’

PZC Voetbal Podcast #10 met Dennis de Nooijer: over loodgie­ters­werk bij Goes en drukzetten in het Chinees

Een klein oranje tintje tijdens de tiende aflevering van de PZC Voetbal Podcast. Want net na de start van het WK verschijnt Goes-trainer Dennis de Nooijer aan tafel, samen met presentator Juriën Dam en de sportjournalisten Jan Dagevos en Rudy Boogert. In een ver verleden toonde De Nooijer zich eens vier keer trefzeker in dienst van het Nederlands Elftal. Maar of dat nou veel met hem heeft gedaan…

21 november