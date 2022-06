Kiki Bertens heeft geen enkele spijt van tennisafscheid: 'Heb woensdag voor het eerst een balletje geslagen’

Mick en Tim van Dijke houden Nederland­se eer hoog in Heistse Pijl

HEIST-OP-DEN-BERG - Wielrenners Mick en Tim van Dijke zijn zaterdag de beste Nederlanders geworden in de Belgische koers Heylen Vastgoed Heistse Pijl. De tweelingbroers uit Colijnsplaat finishten in de voorste groep, maar kwamen niet in de buurt van de ereplaatsen.

