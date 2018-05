Kiki Bertens gaat dertig jaar terug in de tijd

Ze is blij dat het positieve gevoel terug is, nadat ze vorige week in de kwartfinale van Nürnberg werd uitgeschakeld. ,,Ik was daar niet tevreden met de tweede ronde en bleef zeuren nadat ik verloor in de kwartfinale. Ik bleef erin hangen en kon het niet omdraaien.’’ En juist dat was een oude gewoonte die ze los wilde laten. ,,Het deed pijn dat het niet goed ging, terwijl ik juist in zo’n goede periode zat en het plezier hervonden had.’’



Maar goed nieuws: ,,Vanaf het moment dat we in Parijs zijn, gaat het weer goed. Ik heb mijn rust gevonden sinds we hier zijn.’’ Dat ze door de tennisfederatie WTA deze week werd betiteld als de nummer twee op gravel, na Simona Halep, wil ze eigenlijk niet horen. ,,Van mij hoeft dat niet.’’



Het is ook de reden dat ze deze weken zo min mogelijk leest en terug gaat in de tijd.