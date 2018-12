Kiki Bertens en Robin Haase in de prijzen

Haase is al jaren de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser op de wereldranglijst, sinds begin 2017 heeft hij een vaste plek in de top 50. Bertens bereikte dit jaar zelfs de top 10 bij het vrouwentennis. ,,We zijn trots op het succes van onze Nederlandse toptennissers, dat inspireert ook alle fans en tennissers in Nederland”, zei technisch directeur Jacco Eltingh.



De prijs voor beste dubbelspeelster ging - ook al verwacht - naar Demi Schuurs. De Limburgse won dit jaar zeven toernooien en eindigde op de achtste plaats van de wereldranglijst voor dubbelaars. Diede de Groot bereikte op alle grandslamtoernooien zowel in het enkel- als dubbelspel de finale, het was meer dan genoeg voor de titel beste rolstoeltennisser. Melissa Boyden werd gekozen tot talent van het jaar.