Kiki Bertens en de ranking: hoe zit het?

4de plek gloortNu Kiki Bertens wekelijks aansprekende resultaten boekt, en zich heeft verzekerd van minimaal nog een paar maanden in de top 10, is die wereldranglijst vanuit Nederlands oogpunt interessanter dan ooit. Alleen: hoe zit het nou precies met die ranking? Pas als je weet hoe het werkt, is het simpel.

Quote In het meest positieve geval kan Kiki Bertens maandag 4de staan. Door Rik Spekenbrink



Het waren van die wekelijkse nieuwsberichten, afgelopen jaren. Iedere maandagochtend publiceerde de ATP en de WTA de nieuwe wereldranglijst en dan was het meestal zo dat Kiki Bertens een paar plekjes hadden gewonnen, of verloren. Maar nu zij de wereldtop met succes heeft aangevallen, is die ranking voor tennisliefhebbers bijna iedere dag interessant. Bertens stond afgelopen maandag op plek 8, haar hoogste notering ooit, en heeft afgelopen weken dermate goed gepresteerd dat ze zeker nog een paar maanden in de mondiale top 10 zal staan. Maar: is de top 5 al in zicht? Waar kan ze komen te staan als ze deze week het toernooi van Doha zou winnen?

Lees ook Bertens ondanks stroeve start naar kwartfinale Doha Lees meer

Wie dat wil volgen kan terecht bij de virtuele wereldranglijst, de WTA live ranking. In één oogopslag is te zien welke tennisster deze week waar speelt, in welke ronde ze nu staat en hoeveel punten er voor haar op dat toernooi maximaal te verdienen zijn. Er is overigens ook een app van deze site: Live Tennis Rankings.



Maar eerst nog even één stap terug: de wereldranglijst wordt niet opgebouwd door het optellen van het gewonnen aantal punten op de toernooien gedurende het jaar. Het werkt anders: je verdedigt de punten die je vorig jaar, in 2018 dus, hebt gewonnen. En je kan dus eigenlijk alleen ‘scoren’ in weken waarin je het vorig seizoen minder goed hebt gedaan, of niet hebt gespeeld.

Zo won Bertens vorig jaar drie toernooien (Charleston, Cincinnati en Seoel), stond in de finale van het grote graveltoernooi in Madrid en bereikte de kwartfinale op Wimbledon. In die weken heeft zij dus veel punten te verdedigen. In andere weken, zoals deze maand in Doha en Dubai en volgende maand in Indian Wells en Miami, valt er voor haar vooral te winnen. Daar waren de resultaten van Bertens in 2018 minder goed.

Volledig scherm Kiki Bertens. © REUTERS Bertens speelt vanavond (aanvang 18.00 uur) de kwartfinale in Doha tegen de Belgische Elise Mertens. Op de live ranking staat ze inmiddels 7de, ze is Angelique Kerber voorbij. De Duitse had in Doha meer punten te verliezen dan Bertens, vandaar. Maar Kerber zit nog wel in het toernooi. Mocht zij vandaag haar kwartfinale winnen van Barbora Strycova, en Bertens verliezen van Mertens, dan blijft de Nederlandse op plek 8 staan.