Kiki 2.0 lijkt een completere tennisster

Ze leek lange tijd de gravelspecialiste bij uitstek, maar tegenwoordig bewijst Kiki Bertens op meerdere ondergronden goed uit de voeten te kunnen. Om 18.30 uur, Nederlandse tijd, speelt ze de kwartfinale op het hardcourt in Montreal. ,,Ze is een Kiki 2.0 geworden.”

Door Lisette van der Geest

Is Kiki Bertens (26) dit seizoen een completere speelster? ,,Ja”, zeggen oud-speelsters Miriam Oremans en Kristie Boogert. Op Wimbledon bereikte ze een maand geleden de kwartfinale. Tot het toernooi in Montreal won Bertens op hardcourt nooit van een speelster uit de top tien, maar deze week versloeg Bertens achtereenvolgens Karolina Pliskova en Petra Kvitová. Vanavond neemt ze het in de kwartfinale op tegen de Australische Ashleigh Barty.

,,En die completere speelster is ze met name voor de buitenwacht”, zegt Boogert. ,,Haar optreden op gras, wat ze nu op deze ondergrond doet, dat ontgaat haar concurrentie niet. Ze had al behoorlijk wat credits met haar prestaties, maar dit maakt dat een loting tegen haar op voorhand als nog moeilijker zal worden ervaren.”

Volledig scherm Kiki Bertens tijdens Roland Garros. © EPA

Oremans noemt de Bertens van nu een ‘Kiki 2.0’. Zij denkt dat de puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen en dat coach Raemon Sluiter een grote rol heeft gespeeld. ,,Dat hij heeft gezegd: Kiek, luister, ophouden met denken dat je vooral op gravel uit de voeten kunt, je kunt veel meer. En met Wimbledon en wat ze in Montreal doet ervaart ze zelf nu ook: ik kán op een andere ondergrond spelen.”

Tegelijkertijd oogt Bertens fitter dan ooit, zien beide voormalig speelsters. Ze beweegt makkelijker over de baan, wat volgens Boogert op voorhand een mentaal voordeel oplevert. ,,Ze herstelt beter, heeft minder snel last van pijntjes. Het maakt een verschil wanneer je voor een wedstrijd weet dat je het op dat vlak alvast niet zal verliezen.”

Twee jaar geleden kon Bertens nog in paniek raken tijdens een spannende wedstrijd. Kon ze op de baan in huilen uitbarsten. Boogert: ,,Iedere topper, uit welke sport dan ook, van welk niveau dan ook, is onzeker. Maar het gaat erom dat je dit niet toont. Dat je zorgt dat de onzekerheid niet door de concurrent gezien wordt. Dat vraagt rust en ervaring om dat te kunnen. Ik zie dat er nu veel meer mens en een veel grotere persoonlijkheid op de baan staat.” Bertens laat zich ook minder snel afleiden. Verwijderde Whatsapp van haar telefoon om het aantal berichten te beperken en koos ervoor om sms-berichten niet te lezen om zo minder druk te ervaren.

Ze sloeg dit seizoen het graveltoernooi in Gstaad over, waar ze een jaar geleden nog won. Het kostte haar veel punten voor op de wereldranglijst, al maakte ze dat weer goed met haar optreden op Wimbledon. ,,Maar het bewijst dat ze mentale weerbaarheid heeft. Dat ze keuzes durft te maken en dat het goed uitpakt”, zegt Oremans. ,,Dat ze nu na haar vakantie een sublieme start heeft, dat is duidelijk.”

Barty, haar tegenstandster van vanavond, is de huidige nummer zestien van de wereld. Bertens staat momenteel op plaats achttien. Oremans: ,,Ze vindt de underdogpositie doorgaans de fijnste positie, maar kansen zijn er zeker. Ik vind Barty altijd meer een dubbelspeelster dan een singlespeelster.”

Boogert over het toekomstperspectief van Bertens: ,,Maar topsport is hard. Het gaat nu goed, maar dat wil nog niet zeggen dat het straks op de US Open ook lukt. Het blijft tennis, de ene week is de andere niet. En het is niet zo makkelijk om zomaar een kwartfinale of een halve finale te halen. Dat onderschatten mensen nog weleens.”