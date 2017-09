Keys als vierde Amerikaanse naar halve finale US Open

Van Drongelen onderuit met Jong Oranje

5 september PAISLEY - Rick van Drongelen heeft zijn eerste nederlaag moeten slikken met Jong Oranje. De 18-jarige Axelaar ging dinsdagavond in en tegen Schotland met 2-0 onderuit met de Oranje-beloften. Voor Van Drongelen was het in zijn 26ste interland als jeugdinternational pas zijn tweede nederlaag. Vrijdag debuteerde hij in Jong Oranje met een 1-1-gelijkspel tegen Engeland.