Kerkhove ziet zegereeks in Hongkong eindigen

De Nederlandse tennisster had de afgelopen weken een niveau lager de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand op haar naam geschreven. Kerkhove trok die lijn aanvankelijk door in Hongkong, waar ze door twee overwinningen in de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte. In de eerste ronde won de Zeeuwse, opgeklommen naar plek 200 op de wereldranglijst, het Nederlandse onderonsje met Bibiane Schoofs (6-4 6-0).