Kerkhove voor het eerst naar hoofdtoernooi Wimbledon, Rus redt het niet

Het aantal Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi van Wimbledon komt daarmee op drie. Robin Haase en Kiki Bertens zijn direct geplaatst, Kerkhove is de enige die zich door de kwalificaties wist heen te worstelen.



Voor Kerkhove (WTA-203) wordt het pas haar tweede deelname aan een Grand Slam-toernooi. In 2017 plaatste ze zich voor de US Open, waar de eerste ronde ook direct het eindstation was.



Tegen Lisicki (WTA-283) had Kerkhove aanvankelijk niets in te brengen. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg ze echter steeds meer grip op het spel van de Duitse, die in 2013 de Wimbledon-finale verloor van Marion Bartoli, maar de laatste jaren ver is afgegleden op de wereldranglijst. In de derde set leverde de Nederlandse nog een break voorsprong in, maar na een uur en drie kwartier spelen sleepte ze alsnog de zege uit het vuur.