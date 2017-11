Kerkhove verliest finale in Engeland

column Barry van der Hooft Koppen

8:00 Die middag deed ik met de A2 mee, uit tegen Koewacht. In die tijd was ik vaak linksbuiten of spits, maar wij hadden die dag een speler-trainer van 18 jaar die vond dat ik prima als voorstopper uit de voeten kon. Het moment waar we het jaren later nog eens over hadden, staat nog op mijn netvlies. Een verre uittrap van de doelman van Koewacht, de bal kwam tot over de middenlijn, waarik ’m in één keerterug richting zijn strafschopgebied kopte. Iedereen lachte zich kapot.