Kerkhove valt af voor Fed Cup-duel met Canada

Hoek zonder ervaren duo in thuisduel met Dovo

15:19 HOEK – De selectie van Hoek werkte donderdagavond een geïmproviseerde training af, op een met sneeuw bedekt kunstgrasveld. De training schrappen, zoals dinsdag al noodgedwongen gebeurde, was geen optie omdat de ploeg zaterdagmiddag zomaar in actie zou kunnen komen. ,,Het was ook wel te doen op de sneeuw’’, zei Hugo Vandenheede na afloop. ,,Al had ik eigenlijk wel een totaal andere training in mijn hoofd.’’