Kerkhove te sterk voor Schoofs in Hongkong

Nancy én Rinus van de Ven uit roulatie na operaties

9:54 VLISSINGEN - Motorcrossster Nancy van de Ven is maandag voor de vierde keer in tien maanden tijd geopereerd aan haar linkerbeen. Een aantal schroeven is verwijderd. Die waren kapot of krom getrokken. ,,Eigenlijk hadden die er eerder in het jaar al uit gemoeten, maar dat wilde Nancy niet”, vertelde haar vader Giel. ,,Zij wilde namelijk het WK voor vrouwen helemaal afmaken.”