Kerkhove stijgt boven zichzelf uit tegen Stosur

Het was voor Kerkhove de eerste keer dat ze in een singlepartij mocht aantreden voor 'Oranje'. De tennisster dubbelde al wel aan de zijde van Demi Schuurs en Kiki Bertens, maar kreeg in Australië vanwege een groot aantal afmeldingen in het enkelspel haar kans van bondscoach Paul Haarhuis. Die greep ze met beide handen aan.



Waar Stosur een onthutsend aantal onnodige fouten liet noteren, speelde Kerkhove een solide partij. Na ruim een uur had de nummer 210 van de wereldranglijst Stosur, voormalig US Open-winnares, op de knieën. ,,Het is een geweldig gevoel. Zo heb ik me nog nooit gevoeld", lachte Kerkhove na haar sensationele overwinning. ,,Sam is een fantastische speelster. De manier waarop ik vandaag heb gespeeld is de enige manier waarop ik haar kon verslaan."