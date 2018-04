Kerkhove start tegen Stosur in Fed Cup

Fitsch vertrekt eerder dan de bedoeling was bij Barend­recht

18 april GOES - Lionel Fitsch is per direct gestopt bij Barendrecht. De 29-jarige verdediger uit Goes, die eerder dit jaar al bekend had gemaakt terug te keren bij Hoek, kwam de afgelopen maanden door blessureleed niet meer in actie voor de tweede-divisionist. Omdat hij dit seizoen waarschijnlijk ook niet meer aan spelen toe zou komen, heeft hij besloten zich volledig op zijn herstel te richten. ,,Dan kan ik komend seizoen bij Hoek fit aan de start verschijnen'', aldus Fitsch.