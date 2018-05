Kerkhove naar finale ITF-toernooi in Tbilisi

Daniël Wissel liever tegen Meerssen dan op vakantie

15:49 GOES - Vier dagen na de gewonnen halve finale in de beker tegen Cluzona (3-1) moet Goes zaterdag opnieuw aan de bak. De zondag-hoofdklasser treft Meerssen, dat net als de thuisploeg nog zicht heeft op promotie. Daniël Wissel zou tijdens het inhaalweekend eigenlijk met vrienden op vakantie gaan. ,,Maar ik kan mijn medespelers en de trainer niet in de steek laten.’’