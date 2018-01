Kerkhove en Schoofs verder, Rus valt af in kwalificatieronde Australian Open

Daan Klomp hoopt na dubbele pech op betere tijden

10 januari OSS - In de eerste maanden van dit voetbalseizoen had Daan Klomp de wind in de rug. De 19-jarige verdediger uit Wissenkerke tekende een driejarig contract bij NAC Breda, werd meteen voor een jaar verhuurd aan FC Oss en debuteerde bij die club in het betaalde voetbal. Een vervelende knieblessure betekende daarna de eerste tegenslag, die hij in de tweede competitiehelft definitief achter zich wil laten. ,,Ik moet nu speelminuten gaan maken, daar ben ik voor gekomen.’’