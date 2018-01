Kerkhove en Schoofs stranden in derde ronde kwalificatie Australian Open

Geen winnaar in oefenduel Zeeuwse hoofdklassers

13 januari HOEK – Het oefenduel tussen de hoofdklassers Hoek en Goes leverde zaterdag geen winnaar op. Halverwege leidde Goes met 0-1, door een treffer van Remon de Vlieger. Na rust kwam Hoek langszij via Douwe Zeegers, één van de zes invallers bij Hoek. Ray Kroon, ingevallen bij Goes, zorgde negen minuten voor tijd voor 1-2, maar twee minuten later was de stand weer in evenwicht. Na een corner schoot Yoshi Verbrugge van dichtbij de 2-2 op het scorebord. Dat was tevens de eindstand.