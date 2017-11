Kerkhove eenvoudig naar finale in Shrewsbury

Lekker rustig trainen? Dat is niks voor John Karelse

13:34 BREDA - John Karelse (47) staat zaterdagavond met VC Vlissingen tegenover zijn oude club Goes. De trainer vraagt veel van zijn spelers, maar zit zelf ook niet stil. We liepen mee tijdens een kickbokstraining in Breda. ,,Als je hier naar buiten loopt, heb je geen stress meer.’’